Daniel Radcliffe e la fidanzata Erin Darke sono diventati genitori per la prima volta. La coppia è stata avvistata per le vie di New York.

Daniel Radcliffe, che ha interpretato Harry Potter nella celebre saga cinematografica ispirata al libro di J.K Rowling, sarebbe diventato papà per la prima volta. La notizia è stata diffusa dal Daily Mail, che ha avvistato l’attore insieme alla fidanzata Erin Darke per le vie di New York. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

Daniel Radcliffe: è nato il figlio

Daniel Radcliffe e la sua fidanzata Erin Darke sono estremamente riservati per quanto riguarda la loro vita privata, ma secondo il Daily Mail i due sarebbero diventati genitori del loro primo figlio e infatti sarebbero stati avvistati per le vie di New York con tanto di carrozzina. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.

I due si sono conosciuti nel 2012 sul set di Kill Your Darlings e da allora non si sono più detti addio. A seguito del suo grande amore con la fidanzata, Radcliffe ha confessato a People: “Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria”.

