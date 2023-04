Attraverso i social Belen Rodriguez ha risposto ad un fan che ha insinuato che lei fosse triste. Ecco cosa ha scritto la bella argentina.

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è finita al centro del gossip a causa della sua presunta (e smentita) gravidanza e a causa di una sua nuova e presunta crisi con il marito Stefano De Martino. In queste ore la showgirl ha pubblicato un album di foto sui social e un suo fan ha commentato: “Sei triste…”. La sua replica non si è fatta attendere.

Belen Rodriguez: la risposta a un fan

Belen Rodriguez ha condiviso sui social un bellissimo album di foto artistiche, ma un fan non sembra averlo apprezzato e ha insinuato che la showgirl fosse triste. “Sono piena di emozioni”, ha replicato Belen che però, al momento, non ha svelato ulteriori retroscena sulla vicenda o sul tipo di emozioni da lei provato in questo particolare periodo.

I fan dei social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della showgirl che, da un anno a questa parte, ha ritrovato la felicità accanto a Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. I due hanno preferito mantenere il massimo riserbo dopo il loro ritorno di fiamma e cercano di proteggere il più possibile la loro privacy.

