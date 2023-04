Chiara Capitta, figlia della showgirl Lorella Cuccarini, ha lasciato tutti di stucco con il suo coming out via social.

Chiara Capitta è una dei quattro figli della showgirl Lorella Cuccarini e in queste ore, attraverso i social, ha fatto un inaspettato coming out svelando di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne.

“Non ho mai amato le etichette – ha scritto nelle sue stories –. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Lorella Cuccarini: la figlia fa coming out

La figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata ai fan del social e per la prima volta ha stupito tutti con il suo coming out. La figlia della showgirl è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e finora lei e i suoi fratelli hanno sempre cercato di vivere la loro quotidianità stando lontani dalle luci dei riflettori.

Dopo il suo coming out a mezzo social, lei stessa ha rotto il silenzio in merito al clamore da esso generato e ha specificato: “Tutto quello che sentivo di dire sul tema l’ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c’è notizia o clamore e non amo stare al centro dell’attenzione”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

