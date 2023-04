Giorgia ha spento 52 candeline e il suo compagno, Emanuel Lo, le ha dedicato uno speciale messaggio di auguri.

Emanuel Lo ha voluto fare degli speciali auguri alla sua Giorgia e in occasione del 52esimo compleanno della cantante ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme e risalente agli inizi della loro storia. Il ballerino ha scritto nella didascalia all’immagine: “Auguri alla mia Giorgia. Questa è una foto del 2004, un po’ l’inizio della nostra storia, e io sempre a magnà. Auguri”.

Giorgia: la dedica di Emanuel Lo

Emanuel lo è sempre stato molto riservato nel vivere la sua storia d’amore con Giorgia ma, per la prima volta, ha condiviso sui social una sua speciale dedica alla cantante e, in occasione del suo compleanno, ha fatto felici i fan con una loro splendida foto insieme. Lo scatto in questione è stato commentato dalla stessa Giorgia con una cascata di cuori blu, mentre il collega di Emanuel Lo, Raimondo Todaro, l’ha commentato ironico scrivendo: “Ah ma allora sei un romanticone”.

Giorgia ed Emanuel Lo stanno insieme da oltre 20 anni e insieme hanno avuto un figlio, Samuel. I due hanno sempre vissuto con riserbo la loro importante storia d’amore.

