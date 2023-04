Tra allusioni e stoccate in diretta tv, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano non aver deposto le loro asce di guerra.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco in tv dove in queste ore l’ex calciatore è stato ospite di Supertele. Alla domanda sui motivi che lo avrebbero spinto a non essere più dirigente della Roma, l’ex capitano sembra aver voluto scagliare una stoccata contro l’ex moglie e in fatti ha dichiarato. “Diciamo che il matrimonio si fa in due”.

Francesco Totti

Totti: la frecciatina a Ilary Blasi

Tensioni in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi? L’ex calciatore sembra aver voluto lanciare una stoccata contro l’ex moglie che, nei giorni scorsi, all’Isola dei Famosi, sul suo conto aveva detto:

“Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più”, e aveva poi aggiunto sarcastica: “Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I due non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti alla rottura e hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sulla loro separazione per cercare di salvaguardare la privacy dei loro figli.

