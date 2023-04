Antonella Clerici ha scritto una romantica dedica per il suo compagno, Vittorio Garrone, attraverso i social.

Antonella Clerici sembra essere più innamorata che mai del suo compagno, Vittorio Garrone, e attraverso i social in queste ore la conduttrice ha dedicato un tenero messaggio al suo grande amore, che il 27 aprile ha raggiunto il traguardo dei 57 anni. “Auguri amore mio… con te la vita è sorrisi, complicità, gioia”, ha scritto il celebre volto tv.

Antonella Clerici: gli auguri a Vittorio Garrone

Antonella Clerici non ha fatto segreto di aver trovato la vera felicità accanto a Vittorio Garrone e, attraverso i social, non ha mancato di esprimere tutto il suo amore per il suo compagno.

Per la conduttrice quella con marrone è stata la prima storia davvero importante dopo la separazione da Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. Oggi i due sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio per il bene della loro unica figlia, che ha anche uno splendido legame con il compagno di sua madre. Nonostante siano più felici e uniti che mai Antonella Clerici ha confessato che, al momento, lei e il suo compagno non avrebbero in progetto di sposarsi. In futuro la coppia cambierà idea?

