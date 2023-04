Elena Santarelli ha replicato contro chi, attraverso i social, l’ha accusata di non trascorrere molto tempo con i suoi figli.

Attraverso i social Elena Santarelli si è mostrata con i suoi due figli e a seguire si è scagliata contro gli haters che, nelle ultime settimane, l’hanno presa di mira affermando che non trascorrerebbe abbastanza tempo con i suoi due bambini. “A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli…”, ha scritto sui social la showgirl, e ancora: “Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”.

Elena Santarelli

Elena Santarelli: lo sfogo per i figli

Elena Santarelli ama trascorrere del tempo insieme ai suoi figli e, impegni di lavoro permettendo, non ha mai mancato di trascorrere le sue vacanze o il tempo libero insieme a loro. In queste ore la showgirl si è vista costretta a rispondere contro coloro che l’hanno accusata di non dedicare abbastanza tempo ai suoi bambini e a seguire lei stessa ha precisato di non sentire il bisogno di “esibire” la sua vita privata via social. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

La Santarelli e suo marito, Bernardo Corradi, hanno sempre cercato di proteggere la privacy dei loro figli, specialmente da quando il più grande, Giacomo, si è trovato a dover combattere contro la malattia (ed è finalmente riuscito a guarire).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG