Alessandro Borghi ha confessato per la prima volta di aver recentemente scoperto di soffrire della sindrome di Tourette, una patologia neurologica che, tra le altre cose, causa dei tic nervosi. A farglielo notare è stata la sua compagna, Irene Forti, di professione psicoterapeuta.

“Un giorno mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avevo questi tic – racconta – Le ho risposto a un paio di cose e mi fa: ‘Tu non hai tic, tu hai la Tourette. Ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”, ha dichiarato l’attore.

Alessandro Borghi ha confessato per la prima volta di aver recentemente scoperto di avere la sindrome di Tourette, una patologia neurologica per cui, purtroppo, non esiste cura. L’attore ha dichiarato che la patologia si manifesterebbe per lui con numerosi tic nervosi e che questi aumenterebbero a seconda dello stress vissuto in alcuni particolari periodi della sua vita.

“È bellissimo sapere che non c’è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta?”, ha dichiarato l’attore al podcast Bsmt, dove ha parlato per la prima volta della sua patologia.

