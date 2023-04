Aurora Ramazzotti ha mostrato via social cosa le avrebbe inviato suo padre, Eros Ramazzotti, da uno dei suoi molti viaggi.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo figlio e, attraverso i social, lei stessa ha mostrato quale sorpresa le avrebbe fatto suo padre Eros Ramazzotti mentre era impegnato in uno dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Il cantante le avrebbe fatto recapitare una golosa torta Sacher e Aurora ha scritto felice via social: “Eros Ramazzotti mi pensa nei suo viaggi”.

Aurora Ramazzotti: il regalo di papà Eros

Da quando è nato il piccolo Cesare (suo primo nipote) Eros Ramazzotti non si è mai mostrato insieme al bambino (a differenza della sua celebre ex, Michelle Hunziker) attraverso i social. Il cantante è stato persino accusato di aver “ignorato” il primo nipote per trascorrere del tempo con la sua fidanzata, Dalila Gelsomino. Alla questione lui ha preferito non replicare ma, nelle scorse ore, ha fatto inviare un’originale torta Sacher a sua figlia Aurora che, più felice che mai, l’ha mostrata ai suoi fan dei social.

La figlia del cantante è entusiasta della sua nuova vita da mamma e, attraverso i social, non manca di raccontare ai fan alcuni retroscena su questo speciale periodo della sua vita.

