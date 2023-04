Secondo i rumor in circolazione Fedez e Chiara Ferragni avrebbero superato il loro momento di crisi, ma solo grazie a una condizione.

Pace fatta tra Fedez e Chiara Ferragni? I due ultimamente sono tornati a mostrarsi insieme ma, secondo un rumor circolato in rete, il rapper avrebbe imposto una condizione a sua moglie. Il settimanale Oggi ha infatti fatto sapere che il rapper avrebbe preteso all’influencer che “Lei limiti le frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Chiara Ferragni avrà acconsentito a questo genere di richiesta da parte del marito?

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez: la condizioni per la pace

Dopo un mese in cui hanno praticamente smesso di mostrarsi insieme sui social, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a mostrarsi felici e uniti come prima ma in molti, sui social, credono che la loro “tregua” sia solo una escamotage per permettere ai due di ottenere maggiore visibilità. Secondo il settimanale Oggi il rapper avrebbe persino chiesto a sua moglie di limitare le sue frequentazioni nel mondo della moda e, se lei non avesse accettato, probabilmente non sarebbero tornati a mostrarsi sereni come prima . Sarà vero? Sulla questione al momento non sono emersi ulteriori particolari e i due continuano a mantenere il massimo riserbo.

