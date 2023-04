Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Enrico Papi sarebbe intenzionato a lasciare il suo ruolo all’Isola dei Famosi.

Secondo The Pipol Gossip sarebbero esplose delle tensioni nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi e queste avrebbero spinto l’opinionista Enrico Papi a prendere in considerazione l’idea di lasciare il programma tv quanto prima (secondo i rumor già a partire da lunedì). Secondo il settimanale lui e la conduttrice Ilary Blasi sarebbero ai ferri corti e alcuni comportamenti dell’opinionista avrebbero fatto adirare i vertici Mediaset. Sarà vero?

L’Isola dei Famosi: Enrico Papi e le indiscrezioni

Nei giorni scorsi sono circolate voci in merito a una presunta lite tra Enrico Papi e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, nel dietro le quinte dello show. In tanti hanno notato che la conduttrice si sia sbrigata a rimettere il suo collega in riga dopo che lui le avrebbe letteralmente tolto di mano la busta contenente il nome del primo concorrente eliminato del programma e sembra che la vicenda abbia mandato su tutte le furie anche la produzione del programma tv.

Sempre secondo indiscrezioni l’opinionista potrebbe lasciare lo show già a partire da lunedì. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse conferme e Enrico Papi ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione.

