Secondo i rumor in circolazione il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi sarà il conduttore Enrico Papi.

Tra un paio di mesi prenderà finalmente il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, a stare al fianco di Ilary Blasi in questa nuova avventura tv sarà Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino nel ruolo di opinionista.

Isola dei Famosi: Enrico Papi opinionista

Ferve l’attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima dopo la separazione tra la conduttrice Ilary Blasi (che è stata riconfermata) e suo marito Francesco Totti. Quest’anno sembra che al fianco della conduttrice in veste di opinionista vi sarà Enrico Papi, che da tempo è lontano dal piccolo schermo.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova edizione e intanto, in rete, già hanno iniziato a circolare i nomi dei vip che potrebbero prendere parte al programma. Tra questi vi sarebbero Dayane Mello, Loredana Lecciso e sua figlia, Jasmine Carrisi. Per il momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan del reality show non resta che attendere l’uscita di nuove indiscrezioni. Il programma dovrebbe prendere il via ad aprile e durare fino a metà giugno.

