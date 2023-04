Simone Antolini, il fidanzato di Cecchi Paone approdato all’Isola dei Famosi, è stato bersagliato dai fan dei social.

Simone Antolini è approdato da poco all’Isola dei Famosi ma, a quanto pare, è già riuscito a farsi notare dal pubblico del reality show. Stando a un rumor circolato in rete il naufrago si sarebbe lamentato contro i suoi compagni d’avventura (Andrea Lo Cicero e Helena Prestes) che si sarebbero occupati di dividere in parti uguali le porzioni di riso e di cocco per lui e gli altri naufraghi.

“In realtà studio giurisprudenza, però ho dato esami di economia politica e quindi nei conti matematici pretendo di avere precedenza”, avrebbe dichiarato Antolini difronte alle telecamere.

Simone Antolini: scoppia la polemica all’Isola dei Famosi

Il nuovo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi non sembra aver raccolto i favori del pubblico, e infatti in queste ore in tanti lo stanno bersagliando per alcuni dei suoi atteggiamenti all’Isola dei Famosi. Prima di partecipare al programma tv Simone Antolini era praticamente sconosciuto al pubblico televisivo ma, da quasi un anno, lui e il famoso conduttore e giornalista fanno coppia fissa. In tanti si chiedono se la storia tra i due riuscirà a sopravvivere alla difficile esperienza del programma. Il giovane fidanzato di Cecchi Paone riuscirà inoltre a riconquistare il favore del pubblico? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

