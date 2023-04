Secondo indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin potrebbero essere pronti a convolare a nozze.

Fiori d’arancio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Il settimanale Diva e Donna sembra pronto a giurare di sì e ha fatto sapere che l’amministratore delegato Mediaset avrebbe giurato a suo padre di portare all’altare la conduttrice (madre dei suoi due figli) il prima possibile. Silvio Berlusconi non sta attraversando un buon periodo a causa dei suoi problemi di salute e i figli continuerebbero a tenersi costantemente aggiornati sulle sue condizioni.

Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi: la promessa fatta al padre

Da tempo si vocifera di un presunto matrimonio tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, ma la questione al momento non ha trovato conferma. Secondo il settimanale Diva e Donna, l’amministratore delegato Mediaset avrebbe promesso difronte a suo padre (ricoverato a causa di una grave forma di leucemia) di sposare al più presto la madre dei suoi due figli. I due sono legati dal 2001 e, benché il loro amore sia stato coronato dall’arrivo di due bambini, Silvia Toffanin ha sempre precisato di non sentire il bisogno di convolare a nozze. Lei e Pier Silvio romperanno presto il silenzio in merito alla questione? In tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG