Ilary Blasi ha festeggiato il suo 42esimo in una location da sogno insieme al fidanzato tedesco Bastian Muller.

Ora che ha ritrovato la serenità in amore accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, Ilary Blasi ha smesso di nascondersi e sui social ha mostrato personalmente alcuni dettagli della serata da sogno che lei e il fidanzato si sono concessi in occasione del suo 42simo compleanno. Bastian ha organizzato per la conduttrice una romantica cena a lume di candela in una location da mille e una notte e lei non ha mancato di sedurlo (e sedurre i suoi fan) con un sensuale abito dalla scollatura vertiginosa.

Ilary Blasi: il compleanno con Bastian

Ilary Blasi ha festeggiato il suo primo compleanno accanto al fidanzato Bastian Muller che, per l’occasione, ha organizzato in suo onore una romantica cena a lume di candela in una location da sogno. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato un abito nero con scollatura vertiginosa sul décolleté e si è mostrata mentre camminava mano nella mano con l’imprenditore nella location del loro appuntamento. “Auguri amore mio”, ha scritto Bastian nelle sue stories via social e mostrandosi più innamorato che mai al suo fianco.

