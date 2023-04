Sophie Codegoni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni a ormai pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia.

La gravidanza di Sophie Codegoni è ormai agli sgoccioli e la fidanzata di Alessandro Basciano, attraverso i social, ha personalmente aggiornato i suoi fan affermando di aver iniziato a provare un po’ di ansia pre-parto e ha anche rivelato chela sua bambina sarebbe già in posizione per nascere.

“La mia dottoressa mi ha detto di stare a riposo il più possibile perché Celine è pronta e in posizione, vorrebbe conoscerci prima del previsto. Quindi ogni momento potrebbe essere buono per averla finalmente con me, per questo, adesso, è anche difficile calcolare una data precisa o comunque fare un conto alla rovescia. In questo momento mi sta venendo un po’ di ansietta perché adesso il countdown non vale più”, ha confessato nelle sue stories.

Sophie Codegoni: l’ansia pre-parto

Sophie Codegoni diventerà presto mamma della sua prima figlia e, attraverso i social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni visto che tra pochi giorni potrebbe finalmente tenere tra le braccia la sua bambina. Celine è il frutto dell’amore tra l’influencer e Alessandro Basciano, che si sono conosciuti nella casa del GF Vip. Dopo la nascita della figlia la coppia ha annunciato che si occuperà dei preparativi per i fiori d’arancio (Basciano ha fatto una romantica proposta a Sophie prima dell’annuncio della gravidanza).

