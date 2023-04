Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno condiviso via social il primo scatto con il loro nipotino, il piccolo Cesare.

Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Cesare, e in queste ore i suoi genitori si sono mostrati per la prima volta con il nipotino tra le braccia e hanno scritto entusiasti: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!”. La foto condivisa via social dai due vip ha fatto il pieno di like da parte dei fan, che si sono complimentati con loro per la loro splendida famiglia allargata.

Michelle Hunziker e Ramazzotti: la prima foto con Cesare

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno accolto più emozionati che mai il loro primo nipote e hanno fatto il pieno di like mostrandosi per la prima volta via social insieme al neonato, frutto dell’amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti era stato travolto dalle polemiche perché non si era mai mostrato insieme al nipote e in tanti lo avevano accusato di averlo trascurato in favore della sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. Il cantante non ha replicato alle polemiche ma, nelle ultime ore, le ha messe definitivamente a tacere con il suo ultimo scatto social.

