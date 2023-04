Aurora Ramazzotti ha replicato ironica contro un fan dopo aver mostrato l’evoluzione del suo pancione negli ultimi mesi di gravidanza.

Gli ultimi mesi di gravidanza sembravano non passare mai per Aurora Ramazzotti che, ora che può stringere a sé il piccolo Cesare, sembra essere più felice che mai. Nelle ultime ore l’infliuencer ha mostrato via social alcuni scatti dell’evoluzione del suo pancione e ha scritto nelle sue stories:

“Domenica banano compie già un mese”. La notizia ha colto di sorpresa una fan, che le ha chiesto: “Già un mese? Ma com’è possibile?”, e Aurora ha risposto ironica: “È perché sono stata gravida sei anni, quindi ora il tempo vola“.

Aurora Ramazzotti: la replica ironica sulla gravidanza

Più volte nel corso della sua gravidanza Aurora Ramazzotti si è vista costretta a rispondere contro gli haters che l’hanno presa di mira perché, a loro dire, l’attesa del piccolo Cesare sarebbe sembrata non finire mai. Il piccolo è nato il 30 marzo ed è stato accolto con gioia dai genitori e dai nonni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Nel frattempo Aurora ha ironizzato sulle polemiche che l’hanno vista protagonista negli scorsi mesi e sui social ha mostrato orgogliosa le rotondità a lei donate dalla gravidanza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG