Romina Carrisi ha rotto il silenzio sui motivi che l’avrebbero indotta a non apparire per alcune settimane a Oggi è un altro giorno.

Dopo un suo tweet polemico contro gli autori di Oggi è un altro giorno in molti hanno creduto che Romina Carrisi fosse stata allontana dal programma ma lei stessa, in queste ore, ha fatto chiarezza sui motivi che l’hanno portata ad assentarsi dallo show tv per ben due settimane. “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”, ha scritto via social in merito alla sua inaspettata assenza.

Romina Carrisi

Romina Carrisi: l’assenza a Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi ha chiarito via social i motivi che l’hanno portata ad assentarsi nelle ultime settimane ad Oggi è un altro giorno e ha assicurato che tornerà presto all’interno del programma. In molti, durante le sue settimane d’assenza, hanno creduto che fosse stata costretta a lasciare lo show dalla stessa produzione tv (contro cui lei aveva scagliato un tweet polemico alcuni giorni prima). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Romina aveva concordato con un fan dei social che le aveva dato della “mummia” per il suo ruolo nel programma tv e aveva scritto: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l’iniziativa vengo bloccata”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG