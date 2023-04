Secondo indiscrezioni sarebbe in corso una profonda crisi tra Georgina Rodriguez e il marito Cristiano Ronaldo.

Crisi in corso tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo? Il gossip è diventato sempre più insistente nelle ultime ore e, benché i due non abbiano ancora proferito parola sull’argomento, sui social si sono aggiunte voci in merito a una presunta antipatia tra la modella e sua suocera, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, che a quanto pare non la sopporterebbe.

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e la suocera: le indiscrezioni

Crisi in corso tra Georgina Rodriguez e Ronaldo? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e, secondo i rumor riportati dal programma televisivo CMTV: “Georgina sarebbe una donna molto presuntuosa, che non piacerebbe affatto alla suocera”. I rapporti tra le due donne nella vita di Cristiano Ronaldo avrebbe contribuito ad alimentare, sembra, la presunta crisi tra il calciatore e Georgina (che, insieme, hanno avuto due figlie).

Al momento né la modella né CR7 hanno rotto il silenzio in merito alla questione ma alcune ore fa, attraverso le sue stories via social, Georgina ha scritto: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”. Con le sue parole la modella avrà voluto cercare di smentire i gossip in circolazione?

