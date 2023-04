Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo starebbero vivendo un difficile momento di crisi.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono in crisi? I due finora si sono sempre mostrati come una delle coppie più unite dello show business e, ad aprile 2022, hanno dovuto fare i conti con la tragica scomparsa di un figlio. Il lutto a quanto pare non avrebbe finito per unire di più la coppia ma anzi, i due avrebbero iniziato a essere sempre più distanti.

A tal proposito lo psicologo Quintino Aries, ospite del programma di gossip Noite das Estrelas sulla rete portoghese CMTV, ha svelato: “Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace”.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez e Ronaldo: la crisi

Secondo i rumor diventati sempre più insistenti in rete, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo starebbero vivendo un momento di crisi e il calciatore sarebbe ormai “stufo” della sua storia con la modella (madre delle sue due figlie più piccole). Sempre secondo indiscrezioni anche Georgina non se la passerebbe meglio e trascorrerebbe ogni istante del suo tempo libero facendo compere e acquistando vestiti costosi, senza occuparsi realmente del suo rapporto con il marito e delle loro ultime divergenze. La coppia romperà il silenzio in merito alla questione?

Il periodo difficile per i due vip giungerebbe a un anno dal tragico lutto da loro vissuto causa della morte di uno dei loro figli (avvenuta per complicazioni dovute al parto).

