Secondo un rumo circolato in rete molti troverebbero difficile lavorare al fianco del Principe William a causa del suo carattere complicato.

Tra il Principe William e suo fratello Harry senza dubbio il secondo è sempre stato considerato la “pecora nera” della famiglia. Per la prima volta però, un insider ha confessato a Robert Jobson (autore del libro Our King: Charles III, The Man and The Monarch Revealed) che molti avrebbero trovato alquanto difficile lavorare con William per via del suo carattere a dir poco difficile.

“È una persona molto motivata e questo può renderlo impaziente”, avrebbe detto l’insider (stando a quanto riporta Vanity Fair), e ancora: “Può renderlo irascibile quando ha a che fare con Carlo. Anche il boss (Carlo, ndr) ha un caratteraccio, ma non va avanti all’infinito. Può sentirsi frustrato ed esplodere, e poi, in un istante, se ne dimentica. William dimentica raramente”.

Principe William

Principe William: la confessione sul suo carattere

Il principe William non è famoso per il suo presunto “caratteraccio” ma un insider ha confessato al biografo Robert Jobson alcuni particolari che hanno offerto un quadro a dir poco inedito sul figlio di Re Carlo e principe del Galles. Secondo indiscrezioni per altro i rapporti tra William e suo fratello Harry sarebbero più tesi che mai e di recente sarebbe stato lo stesso fratello maggiore a pretendere di non essere messo a sedere vicino a Harry durante la cerimonia d’incoronazione di suo padre (che si terrà il prossimo 6 maggio). L’indiscrezione si rivelerà vera?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG