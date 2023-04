Khloé Kardashian è finita nell’occhio del ciclone per una frase pronunciata durante la serie tv The Kardashians.

Con i loro abusi di chirurgia plastica e i loro sfoggi di lusso le sorelle Kardashian si sono attirate contro non poche critiche e, nelle ultime ore, è stata Khloé Kardashian a finire nell’occhio del ciclone per una frase pronunciata nella serie tv dedicata alla sua famiglia, The Kardashians. Sembra infatti che la sorella minore di Kim, ipotizzando di finire in coma, si sia preoccupata subito della sua manicure.

“Se sono in coma mi faccio ancora le unghie una volta alla settimana, e questo è nel mio testamento, perché la gente verrà a trovarmi”, ha dichiarato.

La frase di Khloé Kardashian sul coma: è bufera

Khloé Kardashian, sorella minore della più celebre Kim Kardashian, ha pronunciato una frase destinata a generare una vera e propria bufera durante lo show incentrato sulla sua famiglia e ha affermato che la sua prima preoccupazione, se fosse in coma, sarebbe quella di avere unghie sempre curate. In tanti sui social si sono scagliati contro la socialité per la superficialità e la poca delicatezza con cui ha trattato un tema delicato come quello della malattia e del coma e, in queste ore, in moltissimi la stanno bersagliando via social.

