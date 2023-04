La scelta di investire in prodotti vegani è condivisa da molte star internazionali: a conquistare Nicole Kidman è il brand Vegamour.

Sempre più apprezzati a livello globale, i prodotti vegani sono sinonimo di benessere e sostenibilità: lo sanno bene molte delle star del cinema,dello spettacolo e del mondo dello sport, che oltre a preferire le formule vegan nel loro quotidiano scelgono di investire nel settore, dando fiducia alle migliori aziende che operano in quest’ambito.

La lista delle celebrities che hanno promosso investimenti in prodotti vegani è molto lunga: a offrire il loro sostegno sono stati Bill Gates, Leonardo di Caprio, Katy Perry, Jay-Z, Jaden Smith e Serena Williams solo per citare qualche nome, supportando in modo particolare i brand del comparto alimentare e della cosmetica.

Quest’ultimo settore, in particolare, si sta rivelando particolarmente attrattivo per le star al femminile: uno degli esempi più celebri è rappresentato da Nicole Kidman, che ha scelto di investire nel marchio Vegamour credendo fermamente nei valori che caratterizzano l’azienda statunitense, impegnata fin dalla sua fondazione nella creazione di prodotti vegani per il benessere dei capelli, delle ciglia e delle sopracciglia.

Nicole Kidman

Nicole Kidman conquistata da Vegamour

È stato proprio l’approccio olistico e sostenibile di Vegamour a conquistare l’attrice australiana, che ha subito apprezzato la qualità dei prodotti ma anche il metodo di lavorazione, la profonda conoscenza delle virtù delle piante, la tecnica di raccolta delle materie prime che non prevede l’uso di sostanze chimiche tossiche.

“Quando scelgo di avviare una partnership, il mio obiettivo è quello di educare, ispirare e fornire alle persone gli strumenti per raggiungere una vita più sana. Credo davvero in questo marchio e sono entusiasta di poter condividere questi incredibili prodotti.”

L’incontro con il fondatore di Vegamour, Dan Hodgdon, ha rappresentato per Nicole Kidman l’occasione per approfondire la mission dell’azienda e toccare con mano l’impegno nella tutela della biodiversità e nell’approvvigionamento etico, anche grazie agli accordi commerciali equi e solidali avviati dal brand con piccole e medie imprese africane a gestione femminile.

I prodotti vegani preferiti da Nicole Kidman

Cosa c’è dentro il beauty case di Nicole Kidman? Per la protagonista di “The Northman” e “Aquaman” prendersi cura dei capelli è un rito irrinunciabile, pensando al benessere della chioma e dell’intero ecosistema che comprende innanzitutto il cuoio capelluto.

Del brand Vegamour apprezza soprattutto il celebre GRO Hair Serum, che considera un valido alleato per prevenire il diradamento e aumentare la densità unendo i benefici degli estratti di cellule staminali di curcumina, trifoglio rosso e fagiolo verde.

Per l’hair care quotidiano, inoltre, usa il GRO Revitalizing Shampoo & Conditioner a base di potenti fitoattivi di origine vegetale che migliorano l’aspetto dei capelli garantendo ciocche più spesse e dall’aspetto più pieno.

Totalmente cruelty-free e privi di OGM, parabeni, solfati, siliconi e fragranze sintetiche, anche il GRO Scalp Detoxifying Serum e il GRO Revitalizing Scalp Massager fanno parte della routine di bellezza della splendida Nicole: il primo per prendersi cura settimanalmente del cuoio capelluto e rimuovere delicatamente l’accumulo persistente di impurità, il secondo per concedersi un massaggio rivitalizzante e favorire l’assorbimento dei sieri, dello shampoo e del conditioner.

