Nella sesta stagione di The Crown verrà raccontata tra le altre cose anche la tragica scomparsa di Lady Diana.

Nel Regno Unito si sono scatenate aspre polemiche contro The Crown, la serie Netflix incentrata sulla storia della famiglia Reale inglese e che, nella sesta stagione, racconterà anche la tragica scomparsa di Lady Diana (interpretata da Elizabeth Debicki). Una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano) che molti di loro non saranno per niente entusiasti di rivivere quei momenti drammatici.

“Penso che molte persone troveranno piuttosto disgustoso il fatto che siano stati così dettagliati per ricreare come l’auto è stata distrutta. Penso che causerà molto turbamento alla famiglia reale, se si trattasse di un’altra famiglia non sono sicuro che lo farebbero”, avrebbe dichiarato la fonte.

Lady Diana

The Crown: bufera per la morte di Lady D

Netflix avrebbe già fatto sapere di non aver intenzione di realizzare una scena riguardante il momento dell’impatto dell’auto – su cui a bordo era presente Lady D – nel Pont de l’Alma di Parigi ma, a quanto pare, ai fini della narrazione in The Crown verrà comunque realizzata una scena dell’auto distrutta.

La vicenda ha scatenato una bufera nel Regno Unito dove ancora oggi Diana Spencer continua a essere considerata un’icona e dove in tanti troverebbero di cattivo gusto la trasposizione della tragedia che ha causato la scomparsa della principessa. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Nella nuova serie sembra che siano contenute anche delle scene relative al primo incontro avuto da William e Kate Middleton.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG