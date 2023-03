Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Meghan Markle potrebbe presto annunciare l’arrivo del suo terzo figlio.

Il Principe Harry e Meghan Markle avranno un altro bambino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, specialmente dopo l’ultima uscita pubblica della duchessa (che, a quanto pare, avrebbe indossato degli ampi abiti neri, forse per nascondere un pancino sospetto). Lo scoop è stato lanciato dal magazine Star che ha anche fatto sapere che l’annuncio della gravidanza potrebbe essere dato in prossimità dell’incoronazione di Carlo.

Harry e Meghan

Harry e Meghan: lo scoop sul terzo figlio

Dopo i piccoli Archie Harrison e Lilibet Diana sembra che il principe Harry e sua moglie Meghan possano presto annunciare l’arrivo di un terzo bebè. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferme da parte dei due diretti interessati, e sembra solamente che Meghan Markle abbia sfoggiato un presunto pancino sospetto durante la sua ultima uscita pubblica.

I due, sempre secondo indiscrezioni, potrebbero annunciare l’arrivo del loro terzo bebè proprio in prossimità dei giorni in cui si svolgerà l’incoronazione di Re Carlo (a maggio 2023). I rapporti tra Harry, Meghan e il resto della Royal Family sarebbero alquanto tesi e in tanti sono curiosi di sapere se l’arrivo di un terzo bebè possa cambiare le cose.

