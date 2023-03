L’attrice americana Lindsay Lohan ha annunciato via social che sarà madre per la prima volta. Nel 2022 è convolata a nozze con Bader Shammas.

Lindsay Lohan sarà mamma del suo primo figlio a 36 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, convolata a nozze con il banchiere Bader Shammas nel 2022. Sui social la Lohan ha pubblicato la foto di una tutina per bebè e ha scritto: “Prossimamente…”. Al Daily Mail l’attrice ha confermato la notizia e ha manifestato tutta la sua gioia per il nuovo arrivo in famiglia.

Lindsay Lohan è incinta

Lindsay Lohan sembra aver finalmente trovato la serenità e, archiviati suoi problemi con la legge e gli abusi di sostanze, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. Lei e Bader Shammas, banchiere ebraico, sono convolati a nozze nel 2022 e presto potranno tenere tra le braccia il loro primo bambino.

I due non hanno ancora svelato se sarà un maschio o una femmina e in tanti sono curiosi di sapere se l’attrice svelerà alcuni retroscena sulla sua prima gravidanza attraverso i social. Nel 2014 la Lohan aveva annunciato pubblicamente di aver subito un aborto spontaneo a causa di alcuni problemi legati alla sua salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG