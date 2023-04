Secondo indiscrezioni sarebbero in corso alcune tensioni tra Ilary Blasi e l’opinionista dell’Isola dei Famosi Enrico Papi.

Dopo l’ultima diretta dell’Isola dei famosi si è sparsa la voce di alcune presunte tensioni tra la conduttrice dello show, Ilary Blasi, e l’opinionista Enrico Papi. Secondo i rumor in circolazione la conduttrice non vedrebbe di buon occhio il protagonismo del suo collega e sarebbe in allerta perché, dopo la sua condizione al GF Vip, il timone del programma tv è stato affidato ad Alfonso Signorini. Ilary vorrebbe evitare che si ripeta una situazione dello stesso tipo.

Ilary Blasi

Ilary Blasi contro Enrico Papi: l’indiscrezione

Volano scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, specie dopo che l’opinionista ha provato a sfilare di mano alla conduttrice la busta contenente il nome del primo eliminato al reality show.

Sempre secondo i rumor Ilary Blasi sarebbe solita “guardarsi attorno” per evitare che qualcuno tra i suoi colleghi possa “rubarle” il suo ruolo di conduttrice visto che, da tre anni a questa parte, la conduzione del GF Vip è stata affidata ad Alfonso Signorini e non più a lei. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento la conduttrice non ha proferito parola sull’argomento.

