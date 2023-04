Secondo indiscrezioni Orietta Berti sarebbe stata riconfermata come opinionista al GF Vip e le sarebbe stato assegnato un cachet da capogiro.

Dopo il successo ottenuto per la sua partecipazione al GF Vip 7 in qualità di opinionista, sembra che Orietta Berti sia stata riconfermata per la seconda volta con lo stesso ruolo e, stando a quanto riporta Leggo, l’opinionista avrebbe accettato per un cachet da 10mila euro a puntata in vista della prossima edizione dello show. Al momento non è dato sapere chi farà la seconda opinionista insieme a lei.

Orietta Berti: il cachet al GF Vip

Mentre Sonia Bruganelli ha già fatto saper che non sarà presente alla prossima edizione del GF Vip, la sua collega Orietta Berti sembra sia stata riconfermata e, secondo indiscrezioni, percepirà un cachet a dir poco da capogiro per il suo ruolo di opinionista al GF Vip 8. Al momento non è dato sapere chi svolgerà il ruolo di seconda opinionista al fianco della cantante ma, secondo indiscrezioni, il ruolo potrebbe essere affidato all’influencer Giulia Salemi. Sarò vero? Lo show prenderà il via come di consueto tra settembre e ottobre e in tanti, tra i fan del programma, non vedono l’ora di sapere chi prenderà parte alla prossima edizione.

