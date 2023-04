Ludovica Valli è stata travolta da una bufera dopo aver mostrato ai suoi fan il suo nuovo gioiello, realizzato mediante il suo latte materno.

Ludovica Valli è da poco diventata mamma per la seconda volta e ha deciso di celebrare l’arrivo del piccolo Otto Edoardo con un gioiello alquanto insolito: l’influencer ha spiegato di aver fatto realizzare uno speciale anello con il suo latte materno e a seguire, non avendo fatto lo stesso per la nascita di sua figlia Anastasia, ha confessato di aver conservato delle ciocche di capelli e del cordone ombelicale con cui sarebbe pronta a far realizzare un altro gioiello dedicato alla figlia. Sui social la questione ha sollevato un vero e proprio putiferio.

Ludovica Valli: l’anello con il latte materno

Ludovica Valli è stata bersagliata dalle critiche dei fan dei social dopo aver mostrato il suo insolito gioiello realizzato con il latte materno. In tanti hanno bollato il nuovo anello dell’influencer come “di cattivo gusto” ma lei, per il momento, ha preferito non replicare alle tante critiche in rete.

Appena un mese fa Ludovica ha dato alla luce il suo secondo figlio, Otto Edoardo, fratello minore della sua prima figlia, Anastasia. Più volte nei giorni scorsi l’influencer ha confessato ai suoi fan di sentirsi in colpa nei confronti della sua prima figlia per via del tempo da lei trascorso con il figlio appena nato.

