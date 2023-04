Max Pezzali ha festeggiato 4 anni di matrimonio con Debora Pelamatti che, per l’occasione, gli ha dedicato un romantico messaggio via social.

Debora Pelamatti e Max Pezzali hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio e per l’occasione la moglie del cantante ha voluto esprimere tutto il suo amore per il marito con un romantico messaggio via social.

“Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno). Amo i tuoi occhi buoni, la tua generosità, la tua ingenuità, la tua genialità…Amo la famiglia che insieme abbiamo costruito”, ha scritto nella didascalia al suo post. I due sono sposati dal 2019 e in precedenza la Pelamatti sarebbe stata una grande amica del cantante.

Debora Pelamatti: la dedica a Max Pezzali

Dopo aver vissuto un lungo rapporto d’amicizia Max Pezzali e Debora Pelamatti sono diventati marito e moglie e, in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio, la moglie del cantante gli ha voluto dedicare via social tutto il suo amore. “Ed eccoci qui…A dare una speranza a tutti i friendzonati d’Italia “, ha scritto nel suo post via social, che ha subito fatto il pieno di like. Prima d’incontrarla Pezzali era stato sposato con Martina Marinucci e anche Debora Pelamatti era reduce da un matrimonio naufragato.

