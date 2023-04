Chiara Ferragni si è mostrata ai fan senza trucco e senza filtri e ha fatto il pieno di like sui suoi canali social.

“Fresh and clean”, ha scritto Chiara Ferragni nella didascalia all’ultimo scatto pubblicato sui social e in cui si è mostrata senza un filo di trucco e senza filtri. I commenti da parte dei fan sono stati entusiastici e c’è persino chi ha ammesso di preferire l’influencer al naturale. “Le foto di cui la società ha bisogno, sei bellissima senza trucco”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ti preferisco così”.

Chiara Ferragni senza trucco: la foto conquista i fan

Chiara Ferragni ha più volte stupito i suoi fan con i suoi make up da sogno ma questa volta, attraverso i social, ha scelto di mostrarsi al naturale e senza l’ombra di make up. La foto dell’influencer ha fatto il pieno di like tra i fan dei social, che l’hanno lodata per la sua bellezza acqua e sapone.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha mostrato ai fan alcuni dettagli della nuova casa in cui presto lei e la sua famiglia si trasferiranno e in tanti hanno avuto da ridire per alcune scelte fin troppo costose fatte dall’influencer per l’arredamento del lussuoso appartamento. Al momento la moglie di Fedez non ha replicato alle polemiche, e in tanti sono curiosi di vedere la casa una volta finita.

