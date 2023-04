Vittoria Deganello ha confessato ai fan alcuni retroscena sulla nascita di sua figlia Ginevra e ha rivelato di aver avuto un parto difficile.

Vittoria Deganello ha potuto fare finalmente ritorno a casa con la sua bambina, Ginevra, e attraverso i social ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli sul parto ai fan che, ovviamente, non vedevano l’ora di saperne di più. La nascita della piccola Ginevra è stata purtroppo particolarmente complicata per l’influencer, che ha svelato di aver avuto contrazioni particolarmente dolorose per circa 36 ore.

“Partendo dal presupposto che è l’esperienza più bella che ho mai provato nella mia vita, è stato molto tosto. Tosto perché comunque è durato tutto tanto. Contrazioni regolari e dolorose. Non è che avessi una contrazione normale ogni mezz’ora piuttosto che una ogni due ore. Ogni cinque minuti ce l’avevo, da lì al parto almeno 36 ore mi ci sono volute. Immaginate come sono arrivate alla fase finale in cui dovevo iniziare le spinte. Ero dilaniata. Non avevo neanche più le forze. In quel momento lì dici ‘io non ce la faccio’. Invece poi ce la fai”, ha confessato commossa.

Vittoria Deganello: il parto

Vittoria Deganello è diventata mamma della piccola Ginevra e, in queste ore, ha raccontato ai fan alcuni retroscena sul suo parto. L’ex volto di UeD ha affrontato la gravidanza e la nascita della sua bambina grazie al supporto dei suoi familiari e più volte, attraverso i social, si è scagliata contro il padre della bambina (che, a suo dire, l’avrebbe lasciata non appena avrebbe saputo della gravidanza). Oggi, nonostante la stanchezza, Vittoria Deganello sembra aver trovato la serenità e ai fan ha descritto il parto come l’esperienza più bella e intensa della sua vita.

“Poi ti mettono lei tra le braccia e non esiste più niente. Nessun dolore. Facevo fatica a dilatarmi, avevo contrazioni dolorosissime, passavano le ore che mi dilatavo di mezzo centimetro. Immaginate lo sconforto in quel momento. Comunque con la presenza di mia mamma e di mio fratello e l’ostetrica che era eccezionale, è stato tutto meraviglioso. Nonostante sia stato bello faticoso, rimane comunque l’esperienza più bella della mia vita“, ha confessato l’influencer.

