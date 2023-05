Marco Borriello ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua storia con Belen Rodriguez e alla sua vita privata.

Al Corriere della Sera Marco Borriello ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha svelato che il suo rapporto più importante sarebbe stato quello con la sua ex, Belen Rodriguez.

“È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano l’abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo”, ha confessato l’ex calciatore, rimasto amico della bella argentina.

Marco Borriello

Marco Borriello: la storia con Belen e la confessione

Da tempo Marco Borriello vive la sua vita da single e per la prima volta al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata. L’ex calciatore ha svelato che a oggi la sua storia con Belen resta la più importante della sua vita e ha anche ammesso che, in futuro, sognerebbe di avere un figlio. “Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante”, ha ammesso. Prima o poi riuscirà ad incontrare la persona giusta per lui?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG