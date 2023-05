Secondo i rumor in circolazione l’ex compagna di Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza avrebbero avuto un acceso scontro.

A quanto pare non esisterebbe alcuna armonia tra la moglie di Marcell Jacobs, Nicole Daza, e la sua ex compagna, Renata Erika Szabo. Le due avrebbero partecipato nelle scorse ore allo stesso evento e avrebbero finito per dirsene di tutti i colori, arrivando anche a tirarsi i capelli. A seguito dell’episodio l’ex compagna di Jacobs chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e avrebbe anche sporto denuncia contro la moglie del corridore.

Marcell Jacobs

Marcell Jacobs: scontro tra la moglie e l’ex compagna

A Desenzano del Garda, durante il Gardastars by 36° Multistars, la modella Nicole Daza e l’ex compagna di suo marito Marcell Jacobs avrebbero finito per dirsene di tutti i colori e addirittura una delle due avrebbe tirato all’altra i capelli. Sulla vicenda è intervenuta la polizia (a cui una delle due avrebbe presentato regolare denuncia) ma al momento non è dato sapere quali siano state le cause del litigio e perché le due abbiano finito per dirsene di tutti i colori. Marcell Jacobs continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda e ai fan del velocista non resta che attendere ulteriori dettagli in merito alla questione.

