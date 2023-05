L’attrice Laura Chiatti è finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni da lei fatte a Domenica In.

Laura Chiatti si è sfogata via social a seguito delle polemiche che l’hanno vista protagonista a Domenica In, dove ha confessato ironica: “Io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”. A seguito delle sue dichiarazioni tanti l’hanno accusata di sessismo e l’attrice ha replicato:

“Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”.

Laura Chiatti: la bufera per le frasi a Domenica In

Laura Chiatti è stata travolta da un’ondata di critiche per le affermazioni fatte a Domenica In dove, tra le altre cose, ha svelato che non amerebbe vedere suo marito Marco Bocci intento a svolgere le faccende domestiche.

A seguire l’attrice è stata costretta a spiegare ai fan dei social cosa intendesse veramente e la finalità ironica della sua intervista. La sua replica basterà a placare le numerose polemiche nei suoi confronti? In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

