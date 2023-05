Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato e per la prima volta sono emersi nuovi retroscena in merito alla questione.

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis è finita come un fulmine a ciel sereno e in questi anni le due hanno sempre evitato accuratamente di svelare i motivi dietro alla fine della loro amicizia. Secondo Mow Mag la relazione tra i due sarebbe naufragata a causa di un flirt avuto da Elisabetta Canalis con un ex della collega. Sarà vero?

Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis e Corvaglia: un flirt dietro la lite

Secondo nuove indiscrezioni attorno alla presunta lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, a causare una rottura tra le due potrebbe esser stato un presunto flirt avuto dall’ex velina mora con un ex fidanzato dell’ex velina bionda. Sulla vicenda ovviamente non sono emerse conferme ma al Corriere della Sera Maddalena Corvaglia ha recentemente svelato:

“La nostra è stata sicuramente una bella amicizia. Adesso è finita, ma comunque non toglie il fatto che in passato c’è stato qualcosa di bello. Però non dirò mai quello che è successo, posso dire che per me è stato grave. La fiducia era perduta e l’amicizia si era spezzata. No, al momento non potrei perdonarla. resta il fatto che le auguro felicità. Ho saputo che ultimamente ha avuto dei problemi e questo mi dispiace“. Elisabetta Canalis romperà il silenzio sulla vicenda?

