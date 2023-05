Luciana Littizzetto ha preso in giro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia Incorvaia.

Micol Incorvaia è finita di nuovo al centro dell’ironia generale (questa volta da parte di Luciana Littizzetto, mentre alcuni giorni fa era stato Rosario Fiorello a scherzare su di lei) a seguito di quanto da lei affermato su un corriere che, suonando a casa sua alle 9.30, avrebbe finito per svegliarla.

“L’ho trovata bellissima ‘sta notizia. Capite, scossa e traumatizzata, lesa e vilipesa. Perché alle 9 e mezza, suona il campanello, fai quei tre passi dalla branda al citofono, stremata dai selfie, ti scuote quella manciata di neuroni che hai ed è un casino”, ha detto Luciana Littizzetto con la sua solita ironia, e ancora: “E’ stata sei mesi nella casa del Grande Fratello e avrà tutti i ritmi circadiani sballati, ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora lì sta già facendo la terza colazione perché si è svegliata alle 7”.

Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto: l’ironia su Micol Incorvaia

Durante il suo ultimo intervento a Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto non ha mancato di prendere in giro Micol Incorvaia e, con al sua solita ironia, ha fatto il pieno di like da parte del pubblico social. Alcuni giorni fa era stato anche Rosario Fiorello a prendere in giro Micol che, attraverso i social, si era lamentata perché l’arrivo di un corriere aveva finito per farla svegliare di mattino presto. La sorella di Clizia Incorvaia commenterà le battute fatte dai due comici nei suoi confronti? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

