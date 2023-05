Ospite a Verissimo Gianni Sperti ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha messo a tacere alcune voci sul suo conto.

Gianni Sperti è stato spesso al centro del gossip per via del suo orientamento e lui stesso, a Verissimo, ha precisato che non svelerà mai la verità in merito alla vicenda (per non darsi etichette). Quando gli è stato chiesto infine quali fossero i “non detti” tra lui e la sua ex moglie Paola Barale, Sperti ha affermato: “Io posso dire che ho superato il fallimento del matrimonio, sono andato avanti e credevo fosse andata avanti anche lei visto che ha avuto una storia d’amore forse più lunga e importante dopo. Quindi perché parlare dell’ex prima dell’ex? Percepisco ancora del rancore, forse non è serena e quindi mi dispiace”, e ancora:

“Non essere sé stessi… forse lo so a cosa si riferisce e faccio finta di niente. Ma sette anni a non capirlo non le fa molto onore. Sette anni insieme… Posso immaginare l’illazione che vuole fare, anzi te la dico tutta. Forse vuole far credere che io sia omosessuale”.

Gianni Sperti

Gianni Sperti: l’orientamento

Ancora una volta Gianni Sperti è intervenuto in merito al suo orientamento e ha affermato di non essere intenzionato a parlare apertamente della questione. In passato l’opinionista di UeD è stato sposato con Paola Barale che, in questi anni, non ha mancato di scagliare contro di lui alcune delle sue frecciatine. I due riusciranno a chiarirsi prima o poi? Al momento il ballerino ha lasciato intendere che, probabilmente, la sua ex moglie ha voluto mettere in circolazione delle illazioni sul suo conto e, per quanto riguarda Paola Barale, la showgirl non ha ancora replicato alle sue parole nei suoi confronti.

