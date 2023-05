Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno smentito le voci in merito alla loro presunta crisi con il trailer di The Ferragnez 2 – La serie.

Nessuna crisi in atto tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Nelle scorse ore è uscito il primo trailer ufficiale di The Ferragnez 2, la serie di Prime Video incentrata sui due volti social e sulla loro famiglia. Al termine del trailer si sente Fedez dire (rivolgendosi a sua moglie): “Non siamo in crisi, io e te non siamo mai stati più uniti di così”.

The Ferragnez 2: la serie

Il 18 maggio usciranno le prime quattro puntate della serie The Ferragnez su Prime Video e in queste ore gli stessi Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato sui social il trailer della seconda stagione che, a quanto pare, sarà incentrata sulla malattia del rapper, sull’approdo dell’influencer a Sanremo e ovviamente sulla loro vita di tutti i giorni, dalla crescita dei figli agli impegni di lavoro e di famiglia.

Al termine del video Fedez sembra finalmente smentire con fermezza le voci circolate negli scorsi mesi, ossia quelle che vorrebbero lui e sua moglie in crisi. Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere e in tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di vedere finalmente la nuova stagione della serie.

