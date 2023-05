Al Corriere della Sera Eleonora Daniele ha svelato per la prima volta di aver sofferto della sindrome del brutto anatroccolo.

Eleonora Daniele oggi è felice e serena sia nel lavoro che nella vita privata e al Corriere della Sera, quando le è stato chiesto quanto la bellezza avesse contato nel suo percorso di vita, la conduttrice ha svelato per la prima volta di aver sofferto della sindrome del “”brutto anatroccolo”.

“Venivo spesso presa in giro per il mio corpo. Ero molto magra, a volte mi mettevo addirittura due paia di pantaloni per sembrare più grassa: una tuta nera sotto i jeans per avere qualche forma in più. Poi mi coprivo le braccia, magrissime. Insomma, mi vergognavo. Non bastasse, anche che i ragazzi mi chiamavano Olivia o ‘alicetta’… mi dicevano che le mie sorelle, che hanno dieci anni più di me, erano belle e io no. Insomma, davvero, sono stata considerata per anni come una delle più bruttine della scuola”, ha confessato.

Eleonora Daniele: la confessione sulla bellezza

Eleonora Daniele è considerata oggi una delle più famose conduttrici del piccolo schermo italiano ma lei stessa ha confessato che avrebbe impiegato anni prima di sentirsi in pace con il suo lato estetico. Oggi la conduttrice è mamma della piccola Carlotta, la figlia avuta insieme a suo marito Giulio Tassoni, ed è più felice che mai.

