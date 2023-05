In queste ore Chiara Nasti è stata travolta da una bufera sui social e c’è chi l’ha accusata di essere una mantenuta.

Chiara Nasti convolerà presto a nozze con il calciatore Mattia Zaccagni e, mentre i preparativi per la cerimonia di matrimonio procedo a gonfie vele, qualcuno sui social non ha perso occasione per prendere in giro l’influencer ed accusarla di aver sfruttato la sua unione con il calciatore solo per ottenere visibilità e denaro.

“Mantenendoti da sola saresti già morta di fame”, le ha scritto un utente, a cui l’influencer ha presto replicato: “Faresti, saresti, per ora sono qui. La prossima vita, magari, hai la fortuna di rinascere me e io sarò quella a fare questo commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà”.

Chiara Nasti nella bufera: le critiche via social

Sui social Chiara Nasti ha replicato contro chi l’ha accusata di essere una “mantenuta” e ha esortato i fan a smettere di inviare messaggi cattivi verso il prossimo. L’influencer si sta godendo la sua storia d’amore con Mattia Zaccagni con cui, molto presto, convolerà a nozze. A dicembre la coppia ha avuto il primo figlio, il piccolo Thiago, e in tanti non vedono l’ora di sapere se i due, dopo il matrimonio, allargheranno ulteriormente la loro famiglia.

