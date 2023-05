Melissa Monti ha compiuto 18 anni e il fidanzato Cristian e sua sorella Chanel erano presenti alla sua esclusiva festa.

Il primogenito di Totti e Ilary Blasi, Cristian Totti, frequenta la giovane attrice e modella Melissa Monti e sui social, nel giorno del compleanno della fidanzata, non ha mancato di dedicarle un romantico messaggio. Anche sua sorella Chanel era presente alla festa in grande stile organizzata per Melissa e sui social ha scritto un messaggio a lei dedicato. “Sei la più bella”, ha scritto la figlia di Ilary e Francesco Totti taggando la fidanzata di suo fratello.

Cristian Totti: il compleanno di Melissa Monti

La fidanzata di Cristian Totti ha compiuto 18 anni e il figlio di Totti e di Ilary Blasi si è mostrato via social in compagnia della fidanzata che, per l’occasione, ha indossato un sensuale abito con piume verdi realizzato apposta per lei. Al party in grande stile ha partecipato anche la “cognata” di Melissa, Chanel Totti, che le ha inviato un tenero messaggio di auguri via social. In tanti tra i fan di Cristian e Melissa sono curiosi di saperne di più in merito alla loro vita privata ma al momento i due continuano a mantenere il massimo riserbo.

