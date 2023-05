Paolo Kessisoglu ha dedicato un commovente messaggio ai suoi genitori, che ha perso a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra.

Paolo Kessisoglu del duo Luca e Paolo ha dovuto fare i conti non troppo tempo fa con la scomparsa di entrambi i suoi genitori, morti a poco tempo di distanza l’uno dall’altra. Insieme a sua sorella si è occupato di archiviare e organizzare gli oggetti rimasti nella casa dei genitori e, attraverso i social, ha svelato che attraverso di questi avrebbe scoperto un lato sconosciuto dei suoi.

“Ho scoperto un lato sconosciuto, infinite dolcezze, sogni sconosciuti, passioni che il tempo ed il ruolo di educatori avevano sfumato. Ho sentito rifiorire in me una stima rinnovata e un immenso senso di gratitudine a coloro che mi hanno dato una vita e fornito un esempio. A me figlio, ruolo che ahimè non posso più esercitare, dico che mi sarebbe piaciuto tanto conoscere molto di più di quelle due persone, dei loro sogni, aspettative, rinunce e passioni che forse non ho mai colto. A chiunque, che figlio può ancora essere, dico di non dimenticarsi che i genitori sono prima di tutto uomini”, ha scritto nel suo messaggio via social.

Paolo Kessisoglu: il messaggio ai genitori

Paolo Kessisoglu ha fatto i conti con la scomparsa di entrambi i suoi genitori e, attraverso i social, ha voluto dedicare loro un commovente messaggio. Il celebre volto comico li ha anche ringraziati per avergli donato una sorella che, durante questo momento difficile della sua vita, gli sarebbe stata accanto e l’avrebbe aiutato a organizzare e ad archiviare gli oggetti appartenuti ai suoi genitori. Sui social in tanti hanno lodato il messaggio dell’attore e gli hanno fatto le loro condoglianze per il suo doloroso lutto.

