Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la sua celebre ex, la principessa etiope Lulù Selassié.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è sbocciata all’interno del GF Vip 6 ma, una volta terminato il programma, è durata quanto un gatto in tangenziale. A un anno dall’addio alla principessa etiope il nuotatore ha confessato a Leggo.it: “Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto.”

Manuel Bortuzzo: i rapporti con Lulù Selassié

L’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è naufragato un anno fa e quanto pare i due non si sono più sentiti. La principessa etiope non aveva fatto segreto di voler vedere di nuovo il nuotatore di cui si era detta follemente innamorata, ma Bortuzzo non ha mai più risposto alle sue avance. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro? In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più ma al momento sembra che Bortuzzo sia intenzionato a godersi la sua vita privata da single e sembra che l’amore non sia più una delle sue priorità. “Se arriva, arriva”, ha dichiarato l’ex volto del GF Vip.

