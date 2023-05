Paola Barale ha confessato pubblicamente i motivi per cui avrebbe deciso d’interrompere una gravidanza in passato.

Nel suo libro Non è poi la fine del mondo, Paola Barale ha deciso di parlare pubblicamente di alcuni temi delicati del suo passato e per la prima volta ha confessato anche di aver scelto di abortire. Al settimanale F la showgirl ha dichiarato a tal proposito:

“Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: “Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire”. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto? Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. Io che ero già tanto apprensiva con i miei cani, figuriamoci quanto mi sarei stressata”, e ancora: “Ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento.”

Paola Barale

Paola Barale e l’aborto: la confessione

Paola Barale ha confessato di aver scelto di interrompere una gravidanza e ha parlato anche di quanto, oggi, non sarebbe pentita di quella scelta. La showgirl è single e preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Oltre a non svelare l’identità dei suoi partner, Paola Barale non ha confessato neanche quale sarebbe stata l’identità dell’uomo di cui sarebbe rimasta incinta. In passato la showgirl è stata sposata con Gianni Sperti, ma i rapporti tra i due non sono naufragati nel migliore dei modi.

