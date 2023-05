Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller e ha voluto svelare qualche retroscena sul nuovo compagno di Ilary Blasi.

A Novella 2000 Vladimir Luxuria ha voluto svelare qualche retroscena relativo a Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi con cui, qualche sera fa, ha avuto modo di trascorrere un’ora insieme durante una serata evento in un noto locale della Capitale.

“In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti… Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande ‘dotazione'”. Senza giri di parole, Vladimir va dritto al sodo e lascia intendere che il fidanzato di Ilary Blasi abbia importanti “meriti”, ha affermato.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria: la confessione su Bastian Muller

Luxuria ha fatto un’inaspettata confessione su Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary Blasi che, a suo avviso, non sarebbe affatto interessato alla popolarità. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha infatti affermato a Novella 2000:

“Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico”. In tanti si chiedono se su Bastian emergeranno ulteriori particolari visto che, finora, Ilary Blasi non ha mai parlato pubblicamente della sua liaison con l’imprenditore tedesco.

