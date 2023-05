Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio sui numerosi tatuaggi che starebbe facendo dolorosamente cancellare.

In un’intervista a La Repubblica Elettra Lamborghini ha confessato di aver deciso di cancellare i suoi numerosi tatuaggi e ha affermato che si starebbe sottoponendo a numerose e dolorose sedute laser per farli cancellare.

“Se avessi un figlio lo sconsiglierei – ha confessato a Vanity Fair, e ancora – oddio non voglio fare la boomer… Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: ‘Poi te ne penti'”.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: i tatuaggi

Elettra Lamborghini è tornata a parlare dei numerosi tatuaggi da lei fatti in passato e di cui, ad oggi, si sarebbe pentita. La cantante ha affermato che i tattoo sarebbero stati per lei un modo per esprimere se stessa, ma ha anche affermato che suo padre l’avesse avvisata e che oggi, nonostante alcuni di essi siano considerati “iconici” dai suoi fan, sarebbe d’accordo con lui.

Con la sua solita ironia la cantante ha anche parlato della sua statua di cera al museo di Amsterdam che, a suo dire, avrebbe continuo bisogno di manutenzione. ”Tra le ch**ppe di leopardo e il resto, la toccano tutti”, ha svelato al Corriere della sera.

