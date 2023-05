Antonella Fiordelisi ha pubblicato in queste ore un messaggio sui social che ha fatto presagire a molti una sua crisi con Edoardo.

Crisi in vista per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Mentre sui social si continua a parlare della definitiva rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, un post dell’ex schermitrice ha allarmato i fan dei social.

“Mai elemosinare attenzioni”, ha scritto Antonella, che a seguire ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social ed è sparita.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo in crisi? Le voci in circolazione

Sui social in tanti si chiedono se tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia in atto una crisi e vorrebbero sapere a chi si sia rivolta Antonella con il suo insolito messaggio che, al momento, non ha trovato spiegazione.

Nelle scorse ore l’ex schermitrice era finita nel mirino degli haters anche per via della rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e sui social c’è chi ha insinuato che fosse stata lei a causare l’addio tra i due. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Lo stesso Dal Moro ha svelato che nei giorni scorsi avrebbe visto Antonella e che questo avrebbe fatto sentire “umiliata” Oriana Marzoli. I due, a seguito della vicenda, hanno deciso di lasciarsi tra frecciatine e recriminazioni reciproche.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG