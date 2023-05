Oriana Marzoli è intervenuta via social contro Daniele Dal Moro, che in queste ore ha svelato i motivi che li hanno condotti alla rottura.

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta al capolinea e, a quanto pare, non nel migliore dei modi. Attraverso i social infatti in queste ore è stata Oriana a tuonare:

“Perché sono una vera Donna, non cercherò di entrare in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli contro Daniele Dal Moro

La liaison tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro non è finita nel migliore dei modi e, nelle ultime ore, è stata la stessa influencer a rompere il silenzio dopo che l’ex gieffino aveva parlato dei motivi che li avrebbero condotti (a suo avviso) alla rottura.

“Facciamo una cosa, io non parlo, non racconto la verità (perché ho altri valori) e voi non mi taggate più su IG in niente di questo giochetto che fa tanto schifo… soprattutto perché ragazzi, non mi interessa più. Grazie di cuore! E ricordate non è tutto oro quello che luccica”, ha scritto Oriana via social. Daniele replicherà alle sue parole? I fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se i due riusciranno a chiarirsi in merito ai motivi che li hanno condotti verso quello che sembra essere il loro addio definitivo.

